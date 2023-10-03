Российский бензин снова пошел на экспорт

Российское правительство сегодня сняло временный запрет на экспорт бензина – сыграло свою роль то, что стоимость горючего на заправках стабилизировалась, а НПЗ не могут простаивать.

Российский бензин снова идет на экспорт - правительство разрешило вывозить его из страны, сообщило министерство энергетики РФ.

"Правительством Российской Федерации принято решение по снятию с 17 ноября временного запрета на экспорт автомобильного бензина, введенного 21 сентября в рамках комплекса мер по стабилизации ценовой ситуации на внутреннем рынке моторного топлива"

- Минэнерго России

Как пояснили в ведомстве, нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) не могут оставаться без нагрузки, они должны обеспечивать необходимый уровень производства топлива.

"В течение прошедших двух месяцев при сохранении высоких объемов переработки нефти на НПЗ обеспечено насыщение внутреннего рынка и создан профицит предложения автомобильного бензина, в том числе в биржевом канале реализации. В результате, с начала запрета экспорта биржевые оптовые цены на автомобильный бензин существенно снизились. Запасы автомобильного бензина составляют около 2 млн т"

- Минэнерго России

Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", в сентябре Россия ввела бессрочное ограничение на поставки за границу бензина и дизеля. В Минэнерго тогда отмечали, что рынок эффект почувствует достаточно быстро, но далее это будет зависеть от насыщения рынка и от результатов.