Российские водители смогут не менять права с истекшим сроком

Водительские удостоверения, срок которых заканчивается в следующем году и 2025, будут действовать еще три года.

Минэкономразвития РФ и МВД решили увеличить срок действия водительских прав, которые нужно было менять в следующем году и 2025 году. Такую информацию озвучила представитель МВД Ирина Волк.

"Водительские удостоверения, срок действия которых истекает в 2024 и 2025 годах, продлеваются на три года. Нововведение коснется как водителей, управляющих транспортными средствами в личных целях, так и тех, кто управляет транспортными средствами при осуществлении трудовой и предпринимательской деятельности"

– Ирина Волк

По данным Волк права с истекшим сроком продолжать быть действительными автоматически, поэтому их не нужно будет менять. Также представитель МВД отметила, что такие меры позволять свыше 5 млн водителям не менять удостоверение в течение трех лет.