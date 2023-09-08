Вестник Кавказа

Российские туристы смогут отправиться на Северный полюс в 2024 году

Российские туристы смогут отправиться на Северный полюс в 2024 году
© Фото: Xavier Balderas Cejudo, unsplash
Северный полюс станет доступнее российских туристам, следующей весной туда будут запущены авиарейсы. Вылеты будут выполняться через Таймыр.

Весной 2024 года в России планируется запуск регулярных туристических авиарейсов на Северный полюс.

"Если все будет хорошо, а сегодня мы активно в этом направлении движемся, то уже с апреля следующего года такие полеты будут на регулярной основе вставать в сетку"

– замглавы администрации Красноярского края Юлия Филатова

Полеты планируется осуществлять через Таймыр, село Хатанга. Для этих целей в Хатанге обновили взлетно-посадочную полосу, отремонтировали гостиницу и создали туроператора, который будет работать с туристами, желающими посетить Северный полюс, добавила она в беседе с ТАСС.

"Осталось решить вопрос с прохождением погранконтроля, осталось решить вопрос с бортами, поскольку это все равно будет коммерческим продуктом, мы не как государство будем продавать его, будут продавать туроператоры"

– Филатова

Летом на Северном полюсе воздух прогревается до нуля, весной средняя температура составляет минус 10-15.

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