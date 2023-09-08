Российские туристы смогут отправиться на Северный полюс в 2024 году

Весной 2024 года в России планируется запуск регулярных туристических авиарейсов на Северный полюс.
"Если все будет хорошо, а сегодня мы активно в этом направлении движемся, то уже с апреля следующего года такие полеты будут на регулярной основе вставать в сетку"
– замглавы администрации Красноярского края Юлия Филатова
Полеты планируется осуществлять через Таймыр, село Хатанга. Для этих целей в Хатанге обновили взлетно-посадочную полосу, отремонтировали гостиницу и создали туроператора, который будет работать с туристами, желающими посетить Северный полюс, добавила она в беседе с ТАСС.
"Осталось решить вопрос с прохождением погранконтроля, осталось решить вопрос с бортами, поскольку это все равно будет коммерческим продуктом, мы не как государство будем продавать его, будут продавать туроператоры"
– Филатова
Летом на Северном полюсе воздух прогревается до нуля, весной средняя температура составляет минус 10-15.