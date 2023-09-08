Чартеры на Шпицберген могут появиться осенью

Опубликовано: 6:22, 8 сен 2023 (UTC+3 MSK)

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Россию и Шпицберген осенью 2023 года могут связать чартерные рейсы. Это позволит активизировать арктический туризм среди россиян.

В середине осени Москву и арктический архипелаг Шпицберген могут связать чартерные рейсы, проинформировали в российском тресте "Арктикуголь".

"Мы обратились к норвежским властям с просьбой одобрить запуск чартеров в сентябре-октябре. МИД Норвегии на этой неделе разъяснил порядок получения такого разрешения и выдал соответствующий документ, который при соблюдении ряда условий может сделать возможным прямое чартерное сообщение"

– замгендиректора компании Антон Сергеев

Переговоры о возвращении чартерных перевозок ведутся с Норвегией с начала 2023 года, но даты и сроки запуска чартеров пока назвать невозможно, передает РИА Новости.

Кто займется перевозкой на данном направлении не сообщается.