Чартеры на Шпицберген могут появиться осенью

Россию и Шпицберген осенью 2023 года могут связать чартерные рейсы. Это позволит активизировать арктический туризм среди россиян.
В середине осени Москву и арктический архипелаг Шпицберген могут связать чартерные рейсы, проинформировали в российском тресте "Арктикуголь".
"Мы обратились к норвежским властям с просьбой одобрить запуск чартеров в сентябре-октябре. МИД Норвегии на этой неделе разъяснил порядок получения такого разрешения и выдал соответствующий документ, который при соблюдении ряда условий может сделать возможным прямое чартерное сообщение"
– замгендиректора компании Антон Сергеев
Переговоры о возвращении чартерных перевозок ведутся с Норвегией с начала 2023 года, но даты и сроки запуска чартеров пока назвать невозможно, передает РИА Новости.
Кто займется перевозкой на данном направлении не сообщается.