Российские туристы отказываются от Турции

Туристы выбирают отдых в России вместо Турции летом 2024 года. Многие россияне переориентируются на отечественные курорты, выбирая пляжные черноморские направления.

Основная часть туров, проданных на это лето приходится на Россию и Турцию, при этом часть туристов отказывается от Турции в пользу РФ, следует из данных сервиса «Слетать.ру».

Турция на лето остается лидером по турпотоку из России, второе место занимают отечественные курорты, при этом часть путешественников, планировавших приобрести тур в Турцию, переориентировалась на отдых внутри страны.

В мае туристы чаще выбирали Турцию, в июне доля продаж туров в эту страну снизилась с 46% до 38,5%, а доля продаж на черноморские курорты РФ выросла с 17% до 27%.

Россия и Турция - главные направления для пляжного отдыха летом 2024 года. Курорты Кубани вместо Турции россияне зачастую предпочитают из-за более приемлемых цен.

В топ-5 направлений на лето входят также Египет, Абхазия, ОАЭ и Таиланд.