Российские миротворцы продолжают покидать Карабах

Российский миротворческий контингент покидает Карабахский регион Азербайджана. Так, за минувшие сутки был свернут еще один наблюдательный пункт.
За минувшие сутки российскими миротворцами был свернут очередной пост в Карабахском регионе Азербайджана.
В Минобороны России уточнили, что пост находится в Лачинском районе.
Напомним, что российский миротворческий контингент размещен на части территорий Азербайджана в соответствии с трехсторонним Заявлением от 10 ноября 2020 года
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