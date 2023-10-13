Вестник Кавказа

Российские миротворцы продолжают покидать Карабах

Российские миротворцы продолжают покидать Карабах
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Российский миротворческий контингент покидает Карабахский регион Азербайджана. Так, за минувшие сутки был свернут еще один наблюдательный пункт.

За минувшие сутки российскими миротворцами был свернут очередной пост в Карабахском регионе Азербайджана.

В Минобороны России уточнили, что пост находится в Лачинском районе.

Напомним, что российский миротворческий контингент размещен на части территорий Азербайджана в соответствии с трехсторонним Заявлением от 10 ноября 2020 года

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