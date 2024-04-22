Вестник Кавказа

Российские миротворцы полностью покинули Карабах

Российские миротворцы полностью покинули Карабах
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Вывод российского миротворческого контингента из Азербайджана полностью завершен. Об окончании процесса заявили в Минобороны Азербайджана.

Российский миротворческий контингент полностью выведен с территории Азербайджанской Республики, соответствующее заявление сделали в министерстве обороны Азербайджана.

"Личный состав, вооружение и техника миротворческого контингента полностью покинули территорию Азербайджана"

– Минобороны АР

Напомним, о выводе РМК, размещенного на территории Азербайджана в соответствии с Трехсторонним заявлением от 9 ноября 2020 года, стало известно в апреле.

Тогда эту информацию подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Помощник президента Хикмет Гаджиев пояснял, что решение было принято на высшем уровне, и процесс уже начался. Меры в рамках процесса предпринимали министерства обороны обеих стран.

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