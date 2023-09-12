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Российские карты "Мир" могут заработать в Индии и Китае

Российские карты &quot;Мир&quot; могут заработать в Индии и Китае
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Россия в скором времени планирует запустить хождение пластиковых карт российской платежной системы "Мир" в ряде стран Юго-Восточной Азии, в том числе в Индии и Китае.

Москва уже обсуждает вопрос внедрения российских карт "Мир" в Индии, Китае и других странах Юго-Восточной Азии, сообщил на полях Восточного экономического форума, проходящего в эти дни во Владивостоке, заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко.

"Тема наших карт в Юго-Восточной Азии активно обсуждается. С Индией обсуждается, с Китаем, другими странами"

- Андрей Руденко

Также прорабатывается запуск карт "Мир" на всей территории Таиланда - тема обсуждается по линии центробанков, - отметил дипломат, передает ТАСС.

Напомним, российские карты "Мир" уже принимаются к оплате на Кубе, в Венесуэле, Абхазии, Армении, Беларуси, Вьетнаме, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Корее и Южной Осетии.

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