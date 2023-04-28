Российские туристы в Турции смогут рассчитываться дебетовыми картами

Опубликовано: 18:08, 28 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Россия и Турция договорились о введении для российских туристов новой платежной системы, позволяющей им использовать для расчетов на территории дружественной страны дебетовые карты.

В скором времени в Турции заработает новая платежная система, благодаря которой российским туристам при расчетах можно будет пользоваться средствами, аккумулированными на их счетах, пишет турецкая газета Sabah.

"Российские туристы смогут использовать деньги на своих счетах с помощью дебетовой карты", - пишет издание, не приводя детали договоренностей.

Проблемы у туристов из России в Турции возникли в сентябре прошлого года после того, как турецкие государственные Halkbank, Ziraat Bank и VakıfBank, а также частные Isbank и Denizbank приостановили обслуживание карт российской платежной системы "Мир", опасаясь санкций со стороны США.

Ранее председатель Центробанка Эльвира Набиуллина отметила, что сейчас регулятор выстраивает с зарубежными странами, в том числе с Турцией, альтернативную платежную систему.