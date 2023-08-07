Российские футболисты хотят провести матч с африканской сборной

Сборная России по футболу может провести встречу с командой Мали. Российский футбольный союз уже обратился в малийскую федерацию с соответствующим предложением.
Там отметили, что действительно получили запрос от российской стороны на проведение матча, однако пока не дали никакого ответа, передает Sports24.
Игра может состояться в сентябре.
"8 сентября у нашей команды игра Кубка Африканских наций против Южного Судана, а 12-го – товарищеская встреча с Кот-д’Ивуаром, посмотрим, получится ли сыграть матч со сборной России"
– пресс-служба ФМФ
Ранее генсек РФС сообщил, что большинство африканских сборных готовы провести товарищескую встречу с российскими футболистами.
Предыдущий матч сборной
Последний на данный момент матч российская национальная команда провела 26 марта против Ирака. В той встрече подопечные Валерия Карпина одержали победу со счетом 2:0.