Российские банкиры задумались об альтернативе платежной системе "Мир"

Опубликовано: 18:36, 26 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В России может появиться альтернатива платежной системе "Мир" – создать ее предложил глава "Тинькофф банка" Станислав Близнюк. Как полагают финансисты, вторая платежная система окажет положительное влияние на финансовый рынок страны.

России следует усилить плодотворное влияние конкуренции на рынок платежей, создав для этого альтернативу нынешней платежной системе "Мир", предложил глава "Тинькофф банка" Станислав Близнюк.

"Мне кажется, банки должны задуматься о создании второй платежной системы, собрать какую-то ассоциацию, попытаться предложить другой технологический продукт", - сказал он в ходе V съезда Ассоциации банков России, передает РИА Новости.

Высокая конкуренция оказывает положительное влияние на рынок, в итоге это может дойти до международных тематик, добавил банкир.