Российская военная база в Армении: о ее судьбе рассказал депутат

Член партии Никола Пашиняна прокомментировал ситуацию со 102-й российской военной базой в Гюмри. Заявление Армен Хачатрян сделал на фоне диверсификации внешней политики Армении в области безопасности, о которой неоднократно сообщал Ереван.

Что будет определять судьбу российской военной базы в армянском Гюмри, рассказал армянский депутат, замглавы комиссии по обороне и безопасности Армен Хачатрян.

Его попросили прокомментировать многочисленные заявления руководства страны о провале системы безопасности Армении и о том, что ждет российскую базу в Гюмри.

Депутат выразил согласие с линией официального Еревана, уточнив, что система безопасности Армении фактически имела место быть только на бумаге.

"Российская база ничем не помогла… она ничего не сделала"

– Армен Хачатрян

Соответственно, указал он, власти Армении ведут работу по всем возможным направлениям, чтобы гарантировать безопасность страны.

Однако, подчеркнул политик, 102-я российская база по-прежнему играет важную роль: она в буквальном смысле "стоит на границе" Армении.