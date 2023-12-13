Российская авиакомпания будет летать за рубеж

"Уральские авиалинии" запустят международные рейсы из Екатеринбурга. Первый полет планируется совершить 29 декабря. Перевозчик будет летать в Азербайджан, Армению, Узбекистан.

Первый заместитель директора авиаперевозчика "Уральские авиалинии" Кирилл Скуратов сообщил о введении международных рейсов из Екатеринбурга.

Он отметил, что первый зарубежный рейс запланирован на 29 декабря, самолет отправится в Дубай. По его словам с середины января будет совершено и множество других рейсов.

Скуратов заявил, что перевозчик восстановит практически все азиатские направления. Компания будет совершать полеты в Азербайджан, Армению, Турцию и Узбекистан.