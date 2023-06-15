Россиянин утонул в бассейне на Пхукете

Опубликовано: 22:30, 15 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Таиланде в бассейне виллы обнаружили тело россиянина. Молодой мужчина, увлекавшийся фридайвингом, утонул.

Молодой человек, гражданин России, утонул в бассейне на Пхукете.

"Сотрудники полиции и медики направились на место, где они обнаружили тело мужчины на дне плавательного бассейна глубиной в 1,8 метра на частной вилле. Погибший был опознан по паспорту как 22-летний гражданин России, родившийся в городе Чита"

– Phuket News

Тело россиянина доставили в морг для подробного осмотра. Правоохранители предполагают, что мужчина утонул минимум за 12 часов до его обнаружения.

Погибшего в бассейне нашел технический работник виллы. Он же рассказал, что молодой человек много времени проводил в бассейне, где занимался йогой и фридайвингом.