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Россиянин попал под санкции США за преступления в киберпространстве

Россиянин попал под санкции США за преступления в киберпространстве
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Минфин США внес гражданина России в связанный с киберсферой санкционный список. По версии ведомства, он занимался преступной деятельностью в киберпространстве.

Гражданин России попал в санкционный список США, участники которого связаны с преступной деятельностью в киберпространстве. Об этом сказано в распространенном сегодня уведомлении американского Минфина.

В ведомстве сообщают, что под ограничительные меры попал Михаил Матвеев, известный также как Uhodiransomwar или Wazawaka.

В документе также сказано, что он проживает в городе Калининград. Другие данные в тексте не приводятся.

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