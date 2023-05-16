Россиянин попал под санкции США за преступления в киберпространстве

Минфин США внес гражданина России в связанный с киберсферой санкционный список. По версии ведомства, он занимался преступной деятельностью в киберпространстве.
Гражданин России попал в санкционный список США, участники которого связаны с преступной деятельностью в киберпространстве. Об этом сказано в распространенном сегодня уведомлении американского Минфина.
В ведомстве сообщают, что под ограничительные меры попал Михаил Матвеев, известный также как Uhodiransomwar или Wazawaka.
В документе также сказано, что он проживает в городе Калининград. Другие данные в тексте не приводятся.