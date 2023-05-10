После того, как президент России Владимир Путин объявил о снятии запрета на полеты из России в Грузию и отмены виз для грузинских граждан, россияне бросились искать билеты в города этой страны.
Как сообщает "Яндекс Путешествия", интерес российских туристов к Грузии увеличился в семь раз. По словам аналитиков портала, граждан РФ волнует отдых в летнее время.
Также эксперты заявляют, что россияне приступили к бронированию гостиниц в этой стране. При этом самым популярным направлением в Грузии признан Тбилиси. Остановиться в отелях грузинских курортов на неделю для пары из России будет стоить от 20 тыс рублей и выше.
Кроме того, по сообщениям ряда туроператоров, летний отдых в Грузии может стать альтернативой отдыху на турецких курортах для российских путешественников. Компании уверяют, что готовы приступить к реализации пакетных туров после того, как билеты из России в Грузию появятся в продаже.