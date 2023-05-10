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Россияне устремились за путевками в Грузию

Россияне устремились за путевками в Грузию
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Спрос на бронирование отелей и билеты в Грузию среди россиян резко взлетел вверх после снятия ограничений со стороны России на полеты в эту страну.

После того, как президент России Владимир Путин объявил о снятии запрета на полеты из России в Грузию и отмены виз для грузинских граждан, россияне бросились искать билеты в города этой страны.

Как сообщает "Яндекс Путешествия", интерес российских туристов к Грузии увеличился в семь раз. По словам аналитиков портала, граждан РФ волнует отдых в летнее время.

Также эксперты заявляют, что россияне приступили к бронированию гостиниц в этой стране. При этом самым популярным направлением в Грузии признан Тбилиси. Остановиться в отелях грузинских курортов на неделю для пары из России будет стоить от 20 тыс рублей и выше.

Кроме того, по сообщениям ряда туроператоров, летний отдых в Грузии может стать альтернативой отдыху на турецких курортах для российских путешественников. Компании уверяют, что готовы приступить к реализации пакетных туров после того, как билеты из России в Грузию появятся в продаже.

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