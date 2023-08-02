Россияне стали основными туристами в Монголии

Опубликовано: 9:34, 2 авг 2023 (UTC+3 MSK)

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Более 40% туристов, посетивших Монголию в 2023 году - граждане России. В стране они совершают паломничества, выезжают на охоту и рыбалку. Также Монголия стала популярна среди россиян как транзитный пункт в рамках авиаперелета.

Главными иностранными посетителями Монголии в этому году стали россияне.

В Минтуризма Монголии рассказали, что 42% турпотока приходится на российских путешественников. В тройку по числу визитеров в 2023 году вошли также Южная Корея и Китай.

Поток иностранных гостей в Монголию в этом году вырос на 10%. Причин этому несколько:

новые прямые рейсы из России, Южной Кореи, Таиланда,

новая политика, согласно которой Монголия без визы доступна гражданам 62 стран.

По итогу года турпоток ожидается на уровне 1 млн человек, а доходы от сферы туризма - $1,2 млрд. Немалую долю этой суммы принесут Монголии россияне. Они приезжают в страну на отдых в компании родственником и друзей и проводят время активно.

"Россиян мало пугает бездорожье в удаленных приграничных регионах Монголии. Поэтому российские туристы часто заказывают у нас туры на рыбалку или охоту, а также паломнические туры по святым местам"

– монгольский туроператор

Также в беседе с ТАСС представитель туроператора Амарын Долгуун рассказал, куда россияне летят через Улан-Батор. Наиболее востребованы транзитные перелеты в страны Юго-Восточной Азии, также удобно добираться из России с пересадкой в Монголии в Турцию и Германию.