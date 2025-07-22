Россияне полюбили оздоровительный отдых в Азербайджане

Российские туристы составили большую часть турпотока в Азербайджан, который связан с оздоровлением. Всего за год ради оздоровительного туризма в Азербайджан прибыло более 23 тыс иностранцев.

Азербайджан становится все более популярен у иностранных туристов как направление для оздоровительных поездок.

Государственное агентство Азербайджана по туризму сообщило, что проводит интенсивную работу по продвижению на международном уровне и популяризации возможностей оздоровительного туризма в республике. Для привлечения иностранных гостей азербайджанские санаторно-курортные учреждения участвуют в зарубежных выставках, организуемых азербайджанским бюро по туризму.

В последние годы спрос на такой вид туризма в Азербайджане вырос, на этом фоне туристические компании составляют турпакеты совместно с местными санаториями и лечебницами, добавили в госагентстве. Также там сообщили о том, граждане каких стран чаще всего приезжают для отдыха в санаториях Азербайджана.

"В 2024 году в рамках оздоровительного туризма в Азербайджане побывало 23 272 иностранных гражданина, из которых около 83,4% – граждане стран СНГ. В первую пятерку по въездному туризму вошли граждане Российской Федерации (15 360 человек), Казахстана (2 199 человек), Турции (1 311 человек), Грузии (1 068 человек) и Узбекистана (935 человек)"

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Таким образом, россияне стали основными иностранцами, выбирающими санаторно-курортный отдых в Азербайджане - на них пришлось 15,3 тыс человек из общего 23,3 тыс человек.