Никто не заинтересован в разрыве связей России с Азербайджаном – Оверчук

Разрыв связей с Азербайджаном не входит ни в чьи интересы, заявил вице-премьер России Алексей Оверчук. По его словам, сейчас очень важны терпение и спокойствие.

Прекращение связей между Россией и Азербайджаном не нужно никому, заявил заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук.

Он подчеркнул, что Москва обсуждает все проблемные вопросы с Баку.

Вице-премьер также обратил внимание на необходимость "проявлять терпение и спокойствие", так как в целом российско-азербайджанские экономические связи развиваются.

"Эти связи поддерживаются, и никто не заинтересован их разрывать"

– Оверчук