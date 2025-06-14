ЦБ Азербайджана: РФ является одним из основных торговых партнеров

В ЦБ Азербайджана не наблюдает заметных сдвигов в объеме финансовых переводов между Москвой и Баку, экономические отношения двух стран остаются прочными.

Центробанк Азербайджана мониторит ситуацию с денежными операциями между Баку и Москвой. Согласно данным финансового регулятора, напряженность последних дней не повлияла на интенсивность экономических контактов между странами, сообщает глава ЦБ Талех Кязымов.

"Центральный банк Азербайджана отслеживает влияние напряженности в отношениях с Россией на импортно-экспортные операции. Россия - один из наших основных торговых партнеров в ненефтегазовом секторе. Сегодня мы не видим кардинальных изменений в этом направлении"

– Талех Кязымов

Как отметили в Центробанке, в последнее время не зафиксировано существенных изменений в объеме финансовых переводов между РФ и Азербайджаном.