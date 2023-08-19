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Россияне доверились центральному ТВ на 48%

Россияне доверились центральному ТВ на 48%
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Телевидение преодолело кризис доверия, постигший его в 2021 году. На это указывают данные соцопроса, проведенного ВЦИОМ.

Социологический опрос, проведенный экспертами ВЦИОМ, продемонстрировал уровень доверия граждан РФ центральному телевидению. Согласно статистике – это 48%.

Критичные настроения продемонстрировало 32% респондентов, заявивших, что доверия центральное ТВ у них не вызывает.

"В 2021 году был серьезный кризис доверия к телевидению. Но люди, которые управляют новостями, повесткой и контентом телевизионным справились с этим, и сейчас 48% против 32%, то есть, больше доверия. К радио центральному доверие/недоверие практически одинаковое, к центральной прессе тоже"

– гендиректор фонда ВЦИОМ Константин Абрамов на молодежном форуме "Территория смыслов"

Закономерно, что самыми доверчивыми оказались люди пожилого возраста: 67% от 60 лет и старше. Далее следуют граждане 45-59 лет и 35-44 года – 50% и 39% соответственно.

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