Россияне активно выбирают Японию для путешествий

В 2025 году число туристов из России в Японии выросло в два раза. С начала года Япония приняла свыше 21,5 млн путешественников.

Количество российских путешественников в Японии в первом полугодии текущего года возросло в два раза, данные опубликовал Японский национальный офис по туризму.

По данным организации, с января по июнь 2025 года в Японии отдохнуло 83,7 российских туристов, что на 104% больше прошлогодних показателей (41 тыс человек).

Стоит отметить, что с начала этого года Япония приняла свыше 21,5 млн путешественников. Уточняется, что количество зарубежных туристов возросло на 21%.

Лидером по туристическим визитам в Японию стала Южная Корея, откуда приехало почти 4,8 млн. В тройке также оказались Китай (4,7 млн) и Тайвань (3,28 млн).