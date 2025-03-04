Максим Шевченко о Цусимском сражении. Русско-японская война. Порт-Артур. Николай II

Как началась русско-японская война, почему эскадра Рождественского проиграла японцам, что изменила и на что повлияла цусимская катастрофа, кто виноват в поражении, и как Сталин отомстил за Цусиму — обсудили историк, журналист Эльмар Гусейнов и политик Максим Шевченко.

120 лет назад в районе острова Цусима российский флот потерпел сокрушительное поражение в бою с японской эскадрой. Цусимское сражение стало ключевым событием, предопределившим печальный исход русско-японской войны 1904-1905 гг.. Крах, давно не знавшей поражения, российской армии стал настоящим шоком для общества и лег в основу будущих потрясений, в результате которых царская империя перестала существовать.