Россиянам могут запретить Samsung и LG

Опубликовано: 16:33, 17 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Россия может ввести запрет на параллельный импорт смартфонов Samsung и LG. Также под угрозой ввоз серверов и систем хранения данных из недружественных стран.

Глава Минцифры России Максут Шадаев сообщил о том, что российские власти обсуждают запрет параллельного импорта смартфонов таких компаний из Кореи как Samsung и LG.

В то же время министр успокоил любителей iPhone. По его словам, на продукцию данной марки запрет распространяться не будет.

«Правительство обсуждает запрет параллельного импорта смартфонов Samsung и LG, потому что есть китайские аналоги, заявил глава Минцифры Максут Шадаев»

– Минцифры Шадаев

Также министры намерены запретить параллельный импорт серверов и систем хранения данных из недружественных стран. Чиновники полагают, что иностранную продукцию в этом сегменте можно без потери качества заменить российскими аналогами.