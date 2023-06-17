Россиянам могут запретить Samsung и LG

Россия может ввести запрет на параллельный импорт смартфонов Samsung и LG. Также под угрозой ввоз серверов и систем хранения данных из недружественных стран.
Глава Минцифры России Максут Шадаев сообщил о том, что российские власти обсуждают запрет параллельного импорта смартфонов таких компаний из Кореи как Samsung и LG.
В то же время министр успокоил любителей iPhone. По его словам, на продукцию данной марки запрет распространяться не будет.
«Правительство обсуждает запрет параллельного импорта смартфонов Samsung и LG, потому что есть китайские аналоги, заявил глава Минцифры Максут Шадаев»
– Минцифры Шадаев
Также министры намерены запретить параллельный импорт серверов и систем хранения данных из недружественных стран. Чиновники полагают, что иностранную продукцию в этом сегменте можно без потери качества заменить российскими аналогами.