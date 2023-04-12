Разработки кубанских ученых помогут импортозамещению

Почти 50% достигает число направленных на импортозамещение заявок в Кубанский научный фонд, рассказал его руководитель.
По словам Виктора Анисимова, такое соотношение установилось в последние несколько лет. Каждый год из 70 заявок, получающих поддержку фонда, половину подают предприятия: на фоне проблем с рестрикциями и санкций они страдают от дефицита деталей и материалов, передает "Интерфакс".
Но большинство научных разработок на Кубани ожидаемо связано с сельским хозяйством. Ученые создают новые сорта риса и пшеницы, работают над средствами для защиты растений.
Еще одна приоритетная сфера - создание медицинских изделий, в том числе игл. Ранее они поставлялись из-за рубежа, но санкции прервали их поставки.
Анисимов добавил, что, безусловно, главной для страны остается продовольственная безопасность.