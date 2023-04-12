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Разработки кубанских ученых помогут импортозамещению

Разработки кубанских ученых помогут импортозамещению
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Почти половина новых разработок, над которыми работают ученые в Краснодарском крае, создается в рамках импортозамещения, следует из данные областного научного фонда заявок. Эта тенденция возникла в последнее время - на фоне нехватки как деталей, так и материалов для производства.

Почти 50% достигает число направленных на импортозамещение заявок в Кубанский научный фонд, рассказал его руководитель.

По словам Виктора Анисимова, такое соотношение установилось в последние несколько лет. Каждый год из 70 заявок, получающих поддержку фонда, половину подают предприятия: на фоне проблем с рестрикциями и санкций они страдают от дефицита деталей и материалов, передает "Интерфакс".

Но большинство научных разработок на Кубани ожидаемо связано с сельским хозяйством. Ученые создают новые сорта риса и пшеницы, работают над средствами для защиты растений.

Еще одна приоритетная сфера - создание медицинских изделий, в том числе игл. Ранее они поставлялись из-за рубежа, но санкции прервали их поставки.

Анисимов добавил, что, безусловно, главной для страны остается продовольственная безопасность.

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