Разработки кубанских ученых помогут импортозамещению

Опубликовано: 22:17, 12 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Почти половина новых разработок, над которыми работают ученые в Краснодарском крае, создается в рамках импортозамещения, следует из данные областного научного фонда заявок. Эта тенденция возникла в последнее время - на фоне нехватки как деталей, так и материалов для производства.

Почти 50% достигает число направленных на импортозамещение заявок в Кубанский научный фонд, рассказал его руководитель.

По словам Виктора Анисимова, такое соотношение установилось в последние несколько лет. Каждый год из 70 заявок, получающих поддержку фонда, половину подают предприятия: на фоне проблем с рестрикциями и санкций они страдают от дефицита деталей и материалов, передает "Интерфакс".

Но большинство научных разработок на Кубани ожидаемо связано с сельским хозяйством. Ученые создают новые сорта риса и пшеницы, работают над средствами для защиты растений.

Еще одна приоритетная сфера - создание медицинских изделий, в том числе игл. Ранее они поставлялись из-за рубежа, но санкции прервали их поставки.

Анисимов добавил, что, безусловно, главной для страны остается продовольственная безопасность.