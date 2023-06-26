Россиян ждут доступные чистые пляжи Турции

Опубликовано: 20:36, 26 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

"Голубые флаги", ежегодно вручаемые Фондом экологического образования (FEE), получили 4212 пляжей, 710 марин и 120 туристических судов в 53 странах мира, но не все они открыты для россиян.

В этом году высшую международную награду, "Голубой флаг", который значительно повышает рейтинг страны среди туристов, в число лидеров вошли Испания (731 объект), Греция (641 объект), Турция (588 объектов), Италия (542 объекта) и Франция (512 объектов).

Несмотря на геополитические и логистические сложности, наши туристы по-прежнему могут посещать одну из стан, которая входит в ТОП-3 по количеству голубых флагов в мире – Турцию, пишет сайт Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Именно Турция занимает первое место по количеству запросов на отдых у наших соотечественников этим летом – таковых не менее 40% от общего объема заявок, сообщает сервис путешествий "Слетать.ру". Это подтверждают и данные АТОР: уже в мае Турция стала лидером совершенных покупок – 46,2% продаж.

Россиянам доступны пляжи с "Голубым флагом" в провинции Анталья – 231 пляж, 5 причалов и 14 туристических лодок, почти все они сконцентрированы в районах Аланьи, Кемера, Сиде и Белека. Пользуются спросом и пляжи в провинции Мугла (Эгейское побережье Турции) – 110 пляжей, 7 причалов и 4 яхты с "Голубым флагом". Наибольшее количество запросов в этом году идет на курортный город Мармарис, хорошо известный нашим туристам. Есть пляжи с голубым флагом и провинции Мерсин.

А вот Кипр в рейтинге "Голубых флагов" оказался только на 13 месте, хотя для россиян – это второе по популярности зарубежное направление. Пляжи ОАЭ, очень популярные у россиян, на 24 строке рейтинга. В этой стране спецзнаком отмечены 25 прибрежных территорий.