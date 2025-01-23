Россиян с ВНЖ в Турции стало меньше на 17%

За прошлый год число проживающих в Турции граждан РФ сократилось почти на 17%. В 2024 году в Турции с ВНЖ проживало 85,5 тыс россиян.

В Турции стало меньше россиян, следует из данных статистического ведомства TÜİK, в основе которого лежат данные системы адресной регистрации, обязательной для выдачи ВНЖ.

Вид на жительство в Турции в 2023 году имели 102,5 тыс граждан России, в 2024 году - 85,7 тыс человек. Сокращение числа россиян, живущих в Турции связано как с ростом цен, так и с новыми правилами выдачи турецкого ВНЖ.

Больше всего иностранцев с ВНЖ в Турции приходится на граждан Ирака, Афганистана, Германии, Туркменистана, Ирана и России.

При этом Турция остается главным туристическим направлением для российских граждан - до 40% всех зарубежных поездок в 2024 году россияне совершили именно в Турцию.