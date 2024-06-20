Россия введет безвиз с Оманом

Россия и Оман договорились об отмене визового режима. Документы подписали Владимир Путин и султан Хайсам бен Тарик Аль Саид.

В ходе встречи лидеров России и Омана было подписано соглашение о взаимной отмене визового режима для граждан двух государств.

Церемония состоялась в Кремле. Подписи под документами поставили российский президент Владимир Путин и султан Омана Хайсам бен Тарик Аль Саид.

Напомним, султан Омана находится с визитом в Москве. Его сопровождает делегация из нескольких десятков человек. Сегодня он провел переговоры с Путиным.