Вестник Кавказа

Россия увидела риски открытия "второго фронта" в Армении

Россия увидела риски открытия "второго фронта" в Армении
© Фото: сайт премьер-министра Армении
Дипломатический представитель РФ в Армении Сергей Копыркин призвал армянское руководство не допустить использования Еревана Западом против Москвы. Он признал право правительства Пашиняна развивать любые отношения, но подчеркнул, что в Москве ждут воздержания от участия Еревана в антироссийских кампаниях.

Посол Российской Федерации в Республике Армения Сергей Копыркин в беседе с 168.am заявил об усилиях Запада по открытию в Ереване "второго фронта" против Москвы и высказал ожидания российских властей, что правительство Никола Пашиняна не допустит этого.

"К сожалению, мы давно фиксировали, что за благостными декларациям. Вскоре после начала Специальной военной операции на Украине официальные лица Государственного департамента США, ЕС и его государств-членов "сбросили маски" и начали открыто заявлять, что намерены добиваться снижения влияния России, а также Ирана и Китая на Южном Кавказе"

– Сергей Копыркин

Он подчеркнул, что коллективный Запад ставит своей целью ликвидацию союзных связей между Россией и Арменией, заманивая армянские власти "диверсификацией партнерских контактов" и предлагая оплатить разрыв с Москвой своей помощью.

"Мы обоснованно рассчитываем, что наши армянские союзники не позволят русофобским силам на Западе использовать свою прекрасную страну для открытия в регионе "второго фронта" противостояния с Россией, а также не станут подрывать свое участие в динамично развивающихся процессах евразийской интеграции"

– Сергей Копыркин

В то же время он отметил, что Россия признает Армению независимым государством, обладающим правом развивать отношения с любым другим участником международных отношений. Также посол пояснил, что Москва вовсе не считает неприемлемой все армянские контакты с Западом, главное – каковы подлинные цели и задачи западных партнеров Еревана.

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