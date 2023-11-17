Россия стала лидером по поставкам бензина в Грузию

В прошлом году Россия стала лидирующим поставщиком топлива в Грузию. Российский бензин составил более 62% от всего импортируемого топлива в республику.

Крупнейшим поставщиком бензина в Грузию прошлом году стала Россия. Об этом сообщило Агентства конкуренции и защите потребителей республики в своем промежуточном отчете.

По данным агентства поставки российского топлива в 2023 году превысили 62% от общего импорта.

На втором месте по импорту бензина занимает Румыния – более 15%.

Замыкает тройку лидеров Болгария. Топливо из Болгарии поступило в объеме 9,4% от всего количества поставок.

Цель этого отчета – выяснить конкурентоспособность компаний-поставщиков и исследовать сферу на предмет нарушений антимонопольного закона.

По информации ведомства доминирующие компании не были зафиксированы.