Россия сохранила за собой 37-е место в рейтинге ФИФА

Опубликовано: 23:45, 6 апр 2023 (UTC+3 MSK)

Сборная Аргентины по футболу поднялась на первое место в рейтинге ФИФА. В тройку также входят команды Франции и Бразилии. Российская сборная по-прежнему находится на 37-м месте.

ФИФА представила в четверг обновленный рейтинг мужских сборных по футболу, согласно которому команда России по-прежнему занимает 37-е место.

Возглавляет рейтинг сборная Аргентины. В топ-5 также входят Франция, Бразилия, Бельгия и Англия.

Сборная Ирана располагается на 24-м месте, Турции – на 43-м, Грузии - на 77-м, Армении – на 97-м, Казахстана – на 112-м, Азербайджана – на 124-м, Туркменистана – на 137-м.

Напомним, в конце февраля УЕФА представил обновленный рейтинг, в котором Россия находится на 23-м месте. Первые три строчки в нем занимают Англия, Испания и Германия.