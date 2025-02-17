Россия призвала не наносить удар по АЭС Бушер

Возможный удар Израиля по АЭС Бушер может привести к катастрофическим последствиям, предупредил глава госкорпорации Росатом Алексей Лихачев.
По его словам, ущерб, который будет нанесен в таком случае, можно сравнить с результатами аварии на Чернобыльской АЭС, чего нельзя допустить.
В то же время, уточнил глава Росатома, российская сторона готова к любому развитию событию, в том числе и к варианту эвакуации сотрудников с АЭС "Бушер".
В данный момент, отметил он, российские и иранские специалисты мужественно продолжают работу на блоке №1, возводят другие блоки блоков.
"Но мы находимся буквально в нескольких шагах от чрезвычайной ситуации"
– Лихачев
Руководитель госкорпорации добавил, что с АЭС эвакуированы сотрудники, которые находились там в командировке. Он выразил благодарность Азербайджану и Армении за помощь в эвакуации людей, которая была осуществлена разными путями, но с положительным результатом.