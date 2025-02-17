Россия призвала не наносить удар по АЭС Бушер

Российская сторона обратилась к Израилю с призывом не атаковать атомную электростанцию Бушер в Иране – такое заявление сделал глава Росатома, предупредив о большой опасности.

Возможный удар Израиля по АЭС Бушер может привести к катастрофическим последствиям, предупредил глава госкорпорации Росатом Алексей Лихачев.

По его словам, ущерб, который будет нанесен в таком случае, можно сравнить с результатами аварии на Чернобыльской АЭС, чего нельзя допустить.

В то же время, уточнил глава Росатома, российская сторона готова к любому развитию событию, в том числе и к варианту эвакуации сотрудников с АЭС "Бушер".

В данный момент, отметил он, российские и иранские специалисты мужественно продолжают работу на блоке №1, возводят другие блоки блоков.

"Но мы находимся буквально в нескольких шагах от чрезвычайной ситуации"

– Лихачев

Руководитель госкорпорации добавил, что с АЭС эвакуированы сотрудники, которые находились там в командировке. Он выразил благодарность Азербайджану и Армении за помощь в эвакуации людей, которая была осуществлена разными путями, но с положительным результатом.