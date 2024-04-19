Россия пригласила Индию в «Прорыв»

«Росатом» ведет переговоры с Индией о вхождении в проект «Прорыв». Там подчеркнули, что две страны сотрудничают не только в ядерной, но и других сферах.

Руководитель «Росатома» Алексей Лихачев сообщил, что госкорпорация ведет переговоры о вхождении Индии в проект «Прорыв».

Он выразил уверенность в том, что индийские партнеры присоединятся к проекту, который реализуется в Северске.

«Нам важно, создав здесь, в Северске определенные компетенции, дальше это масштабировать, в первую очередь в РФ, и фактически одновременно с этим - с нашими ближайшими стратегическими партнерами»

- Алексей Лихачев

Глава компании подчеркнул, что Россия и Индия развивают сотрудничестве не только в ядерной, но и других сферах. По его словам, ведутся переговоры о проектах на Северном морском пути.

Лихачев добавил, что переговоры по проектам выведут Россию на совершенно новый качественный уровень взаимодействия с Индией.

Проект «Прорыв»

«Прорыв» - проект строительства опытного демонстрационного энергокомплекса, который стартовал в 2011 году. Он включает в себя возведение на базе «Сибирского химкомбината» модуля фабрикации/рефабрикации топлива, АЭС с реактором «БРЕСТ-300» и модуля переработки ядерного топлива.