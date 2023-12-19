Россия откроет новое генконсульство в Армении

Российское консульство откроется в Армении. Запланированы открытия новых консульств в Казахстане и Узбекистане, а также посольства в странах Африки.

Замглавы российского внешнеполитического ведомства Евгений Иванов сообщил о планах России открытии за рубежом новые консульства и посольства.

В интервью изданию «Комсомольская правда» он заявил, что планируется открыть посольства в двух африканских странах – Экваториальной Гвинее и Буркина-Фасо.

Кроме того дипломат отметил, что сейчас согласованы решения об открытии консульств в армянском городе Капан, Актау (Казахстан), Самарканде (Узбекистан), Денпасаре (Индонезия) и Мале (Мальдивы).

Иванов подчеркнул, что страны Запада выслали несколько сотен дипломатов из России и закрыли 14 загранучреждений за последние 2 года. При этом он добавил, что Россия в перспективе существенно расширит свое дипломатическое присутствие.