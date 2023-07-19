Вестник Кавказа

Россия обсудила с МОК ситуацию с восстановлением членства ОКР

Россия обсудила с МОК ситуацию с восстановлением членства ОКР
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Представители ОКР поговорили с МОК о восстановлении членства организации. Она была отстранена Международным комитетом осенью позапрошлого года.

Олимпийский комитет России провел с МОК предварительные переговоры, которые были посвящены вопросу восстановлению членства организации. Об этом Шамиль Тарпищев, президент Федерации тенниса РФ.

"Предварительно мы разговаривали с МОК. Но все эти решения будут приняты лишь после выборов. Сейчас там все сосредоточено на этом"

– глава ФТР

Он подчеркнул, что ОКР вправе рассчитывать на восстановление в правах.

"Если формальный вопрос, из-за которого ОКР был отстранен, закрыт, то Олимпийский комитет России должен быть восстановлен в правах"

– Шамиль Тарпищев

Напомним, Тарпищев является членом МОК на протяжении уже 30 с лишним лет. Он также входит в состав исполкома ОКР.

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