Россия намерена тесно взаимодействовать с БРИКС для стабилизации обстановки в Сирии

На тесное взаимодействие с БРИКС рассчитывают в Москве, заявил секретарь СБ РФ Шойгу. Это важно для стабилизации ситуации в Сирии.

Россия рассчитывает на тесное взаимодействие с партнерами по БРИКС для стабилизации ситуации в Сирии, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в видеообращении на II сессии заседания высоких представителей стран объединения, отвечающих за вопросы безопасности. Мероприятия проходит в столице Бразилии.

"Настроены на тесное взаимодействие с партнерами по БРИКС в интересах комплексной и устойчивой стабилизации ситуации в Сирии. Выступаем в поддержку суверенитета, единства, территориальной целостности данной страны и оказания необходимого содействия новым властям в преодолении вызовов переходного периода"

- Сергей Шойгу

Напомним, что после телефонного разговора с президентом Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа российский президент Владимир Путин направил ему послание, в котором заявил о поддержке усилий по скорейшей стабилизации обстановки в Сирии в интересах обеспечения суверенитета и территориальной целостности.

В Сирии, в свою очередь, отметили важность сотрудничества Москвы и Дамаска и налаживание отношений двух стран.