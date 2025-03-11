Вестник Кавказа

Россия намерена тесно взаимодействовать с БРИКС для стабилизации обстановки в Сирии

Россия намерена тесно взаимодействовать с БРИКС для стабилизации обстановки в Сирии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
На тесное взаимодействие с БРИКС рассчитывают в Москве, заявил секретарь СБ РФ Шойгу. Это важно для стабилизации ситуации в Сирии.

Россия рассчитывает на тесное взаимодействие с партнерами по БРИКС для стабилизации ситуации в Сирии, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в видеообращении на II сессии заседания высоких представителей стран объединения, отвечающих за вопросы безопасности. Мероприятия проходит в столице Бразилии.

"Настроены на тесное взаимодействие с партнерами по БРИКС в интересах комплексной и устойчивой стабилизации ситуации в Сирии. Выступаем в поддержку суверенитета, единства, территориальной целостности данной страны и оказания необходимого содействия новым властям в преодолении вызовов переходного периода"

- Сергей Шойгу

Напомним, что после телефонного разговора с президентом Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа российский президент Владимир Путин направил ему послание, в котором заявил о поддержке усилий по скорейшей стабилизации обстановки в Сирии в интересах обеспечения суверенитета и территориальной целостности.

В Сирии, в свою очередь, отметили важность сотрудничества Москвы и Дамаска и налаживание отношений двух стран.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1210 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Баку взял на себя миротворчество

Баку взял на себя миротворчество

Сергей Нарышкин заявил о контактах с сирийскими спецслужбами в Баку

Сергей Нарышкин заявил о контактах с сирийскими спецслужбами в Баку

Сирийский посол опроверг данные о запросе убежища в России

Сирийский посол опроверг данные о запросе убежища в России

Посол Сирии хочет получить убежище в России – СМИ

Посол Сирии хочет получить убежище в России – СМИ

Сирийский посол покинул Россию

Сирийский посол покинул Россию

Сирия заинтересована в развитии сотрудничества с Россией

Сирия заинтересована в развитии сотрудничества с Россией

Путин направил послание новому президенту Сирии

Путин направил послание новому президенту Сирии

Россия открыла военную базу Хмеймим для спасения жителей Сирии

Россия открыла военную базу Хмеймим для спасения жителей Сирии

Москва надеется на создание правительства национального единства в Сирии

Москва надеется на создание правительства национального единства в Сирии

Лавров виделся с главой МИД Сирии в Турции

Лавров виделся с главой МИД Сирии в Турции

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы