Россия может отказаться от дипотношений с Польшей

Опубликовано: 18:48, 29 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Дипломатические отношения России и Польши под угрозой после захвата представителями польских властей школы при посольстве РФ. В МИД РФ подчеркнули, что эти действия Варшавы не останутся без жесткой реакции Москвы.

Представители польских властей ворвались сегодня в здание школы при российском посольстве в Варшаве с требованием покинуть помещение до 19:00 мск, оборудование было разрешено вывезти в течение недели.

По словам главы Россотрудничества Евгения Примакова, для того, чтобы войти в здание нападавшие выломали двери.

"Поляки ломают двери русской школы при посольстве. Запомним этот день"

- написал он в своем Telegram-канале.

В свою очередь советник-посланник посольства России в Польше Андрей Ордаш отметил, что в момент нападения в здании находились 29 человек, в том числе, дети.

Посол РФ в Польше Сергей Андреев, заявил о том, что российское диппредставительство считает эти действия противоправными, однако вынуждено подчинить и покинуть здание. По словам дипломата, ранее служба судебных приставов потребовала освободить здание школы и передать его до 29 апреля.

Также посол отметил, что действия варшавских властей не стали сюрпризом, так как для продолжения образовательного процесса были подготовлены помещения на замену, однако они отличаются от школьных и не являются настолько же благоустроенными и приспособленными для образовательных нужд.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова охарактеризовала случившееся как провокацию. По ее словам, польская сторона много лет нарушает международное право и двусторонние соглашения.

«Рассматриваем эти очередные враждебные действия польских властей как вопиющее нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 г. и очередное посягательство на российскую дипломатическую недвижимость в Польше»

– говорится в сообщении Захаровой, опубликованном в ее Telegram-канале.

В МИД РФ подчеркнули, что эти действия Варшавы не останутся без жесткой реакции Москвы. В свою очередь зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил о том, что России необходимо прекратить дипломатические отношения с Польшей.