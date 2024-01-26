Россия, Иран и Китай готовятся к совместным военным учениям

В Тегеране рассказали о подготовке Ирана, России и Китая к проведению совместных военных учений. Цель – региональная безопасность в общих интересах.

Командующий ВМС Ирана контр-адмирал Шахрам Ирани сообщил о подготовке совместных военных учениях с участием Ирана, России и Китая. По его словам, они начнутся через несколько недель.

Как отметил командующий, цель совместных учений заключается в обеспечении региональной безопасности в общих интересах.

Ирани заявил, что ряд других государств также получили приглашения об участии в совместных мероприятиях. Он добавил, что учения планируется провести до 19 марта.

Иранские СМИ передают, что 2023 году ВМС России, Ирана и Китая провели в акватории Аравийского моря совместные учения «Морской пояс безопасности». Подобные маневры проводились в 2019 и 2022 годах.