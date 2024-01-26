Иран пообещал США войну

СМИ сообщают, что Иран может пойти войной против США, если последуют удары по иранским кораблям на Ближнем Востоке. Ранее США атаковали военные базы КСИР в Ираке и Сирии.

Издание Associated Press сообщило о готовности Тегерана пойти войной против Вашингтона, если иранские корабли на Ближнем Востоке будут подвергнуты атаке со стороны США.

Источники газеты из Белого дома передают, что Тегеран может расценить нападение на свои суда «Бехшад» и «Савиз», как удар по иранской территории. При этом США считают указанные корабли угрозой.

По мнению Пентагона, суда «Бехшад» и «Савиз» занимались координацией атак йеменских хуситов в Красном море.

Напомним, в ночь со 2 на 3 февраля, американские военные силы атаковали позиции КСИР и ряда проиранских организаций на территории Ирака и Сирии. Это была месть за гибель трех солдат ВС США в Иордании. В Вашингтоне отметили, что продолжат совершать ракетные удары.

Хочет ли Иран войны с США?

Политолог, востоковед Фархад Ибрагимов в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" подчеркнул, что за этими обещаниями боевых действий на самом деле кроется нежелание Тегерана начинать масштабную войну с США.

"Иран не заинтересован в этом. Более того, Иран не хочет быть причиной разжигания крупномасштабной войны на Ближнем Востоке, которая в итоге способна разрастись до уровня Третьей мировой. Наоборот, Иран очень долгое время старается дипломатическим путем договориться с Западом о том, чтобы все-таки в конечном итоге не было войны, и кровопролитие в регионе прекратилось. Но Запад, к сожалению для всех, не только для Ирана, ведет себя крайне неконструктивно и провоцирует иранцев на боевые действия", - сказал он.

"Самое интересно, что американцы делают вид, что не хотят воевать с Ираном: неоднократно представители Госдепа говорили о том, что у них нет такой цели. Но их действия со словами не сходятся и указывают на то, что как будто бы Байден хочет провести небольшую военную операцию против Ирана для того, чтобы одержать какую-то небольшую победу и с этой победой пойти на выборы, победить Трампа и выйти на второй срок", - отметил Фархад Ибрагимов.

"В итоге ситуация двоякая. Иран не сопоставим по военной мощи с США. Но иранцы в случае нападения будут защищаться всеми силами, чтобы со страной не случилось то же самое, что сделали американцы с Ираком, Афганистаном, Сирией и другими. Бороться они будут до конца, и можно быть уверенным, что иранское население однозначно будет сплоченным и не допустит того, чтобы страна рассыпалась в считанные секунды. Они понимают прекрасно все риски, все завешивают и будут стоять до последнего. При этом Тегеран сделает все, чтобы война все-таки не началась", - сообщил востоковед.

"Стоит ожидать, что пока что американцы будут сосредоточены на атаках иранских прокси. Это не только Хезболла и хуситы, но и более мелкие группировки в разных странах Ближнего Востока, готовые атаковать американские позиции в регионе. Я думаю, американцы специально бомбят сейчас хуситов для того, чтобы у Ирана было меньше сторонников в регионе", - заключил Фархад Ибрагимов.