Вестник Кавказа

Россия и Венесуэла расширят взаимную торговлю

Склад контейнеров
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Россия и Венесуэла разработают новое торговое соглашение, которое будет охватывать более широкий спектр взаимной торговли – РФ производит очень качественную продукцию, и у такой торговли большие перспективы, считает Николас Мадуро.

Москва и Каракас намерены приступить к разработке нового торгового соглашения между странами – такое решение в ходе недавней встречи приняли президенты Венесуэлы Николас Мадуро и России Владимир Путин, рассказал в эфире своей телепрограммы "С Мадуро+" лидер Венесуэлы.

"Мы провели двустороннюю встречу 7 мая. Сначала была приватная беседа, в рамках которой мы в узком кругу обсудили все вопросы сотрудничества, сотрудничества в торговой сфере. Мы разработаем с Россией новое соглашение о торговом сотрудничестве, чтобы еще шире открыть шлюзы торговых путей"

- Николас Мадуро

Несмотря на значительный рост торговли между странами, потенциал для расширения такого сотрудничества по-прежнему огромен, отметил Мадуро, передает РИА Новости.

Россия - это мощный, большой рынок, страна производит уникальную продукцию очень высокого качества, поэтому у такой торговли огромные перспективы, - пояснил венесуэльский лидер.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
1335 просмотров

Видео

Все видео


реклама



Tакже по теме

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.