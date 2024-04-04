Россия и Венесуэла расширят взаимную торговлю

Россия и Венесуэла разработают новое торговое соглашение, которое будет охватывать более широкий спектр взаимной торговли – РФ производит очень качественную продукцию, и у такой торговли большие перспективы, считает Николас Мадуро.

Москва и Каракас намерены приступить к разработке нового торгового соглашения между странами – такое решение в ходе недавней встречи приняли президенты Венесуэлы Николас Мадуро и России Владимир Путин, рассказал в эфире своей телепрограммы "С Мадуро+" лидер Венесуэлы.

"Мы провели двустороннюю встречу 7 мая. Сначала была приватная беседа, в рамках которой мы в узком кругу обсудили все вопросы сотрудничества, сотрудничества в торговой сфере. Мы разработаем с Россией новое соглашение о торговом сотрудничестве, чтобы еще шире открыть шлюзы торговых путей"

- Николас Мадуро

Несмотря на значительный рост торговли между странами, потенциал для расширения такого сотрудничества по-прежнему огромен, отметил Мадуро, передает РИА Новости.

Россия - это мощный, большой рынок, страна производит уникальную продукцию очень высокого качества, поэтому у такой торговли огромные перспективы, - пояснил венесуэльский лидер.