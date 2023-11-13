Россия и Турция обсудили поставки газа и сотрудничество в энергетике

Александр Новак в рамках визита в Турцию пообщался в пятницу с главой Минэнерго республики. Особое внимание на встрече было уделено вопросу поставок газа.

Накануне в Анкаре состоялась встреча вице-премьера России и главы Минэнерго Турции. Об этом сказано в сообщении, размещенном на сайте российского правительства.

Центральной темой переговоров Александра Новака и Алпарслана Байрактара стали вопросы энергетического сотрудничества.

"Стороны обсудили поставки газа, а также сотрудничество в области электро- и атомной энергетики"

– пресс-служба правительства

Там отметили, что вице-премьер пригласил турецкого министра поучаствовать в Российской энергетической неделе, запланированной на осень следующего года.

"Александр Новак пригласил Альпарслана Байрактара, а также других представителей власти и бизнеса Турции 26-28 сентября 2024 года принять участие в Российской энергетической неделе в целях межправительственного диалога, а также демонстрации разработок в области производства энергетического оборудования и технологий"

– правительство РФ

Напомним, около двух месяцев назад издание Bloomberg сообщило, что турецкая госкомпания Botas обратилась к руководству РФ с просьбой отсрочить часть газовых платежей до следующего года. Таким образом Анкара пытается смягчить ущерб от роста цен на энергоносители.