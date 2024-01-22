Россия и Пакистан договорились о сотрудничестве в спортивной сфере

Меморандум позволит странам активизировать взаимодействие в самых разных направлениях. В частности, планируется расширить сотрудничестве в борьбе с допингом.

Россия и Пакистан подписали меморандум о сотрудничестве в спортивной сфере. Об этом сказано в сообщении на сайте Минспорта РФ.

С российской стороны подпись под документом поставил глава Минспорта Олег Матыцин, а с пакистанской – посол Мухаммад Халид Джамали.

"Россия была и остается приверженной традиционным олимпийским ценностям. Наша совместная задача заключается в отстаивании принципов Олимпийской хартии, один из которых - недопустимость дискриминации спортсменов по признаку гражданства и национальности. Россия с уважением относится к международному календарю и укрепляет собственный спортивный суверенитет вместе с нашими традиционными партнерами, к которым по полному праву относится Пакистан"

– Олег Матыцин

Комментируя подписание меморандума, он выразил надежду на то, что он позволит странам активизировать взаимодействие двух стран в спортивной сфере на самых разных направлениях.

"Рассчитываем, что меморандум позволит активизировать двустороннее спортивное сотрудничество между Россией и Пакистаном на всех направлениях, в том числе в области спортивной науки, спорта высших достижений, массового спорта и борьбы с допингом в спорте"

– российский министр