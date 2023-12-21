Россия и Казахстан могут объединиться против "ножек Буша"

Россельхознадзор может ограничить транзит куриного мяса из США в Казахстан. В Казахстане готовы поддержать инициативу России.

Идея Россельхознадзора о том, чтобы ограничить транзитные поставки из США в Казахстан птицеводческой продукции нашли поддержку в Союзе птицеводов Казахстана.

В конце декабря сообщалось, что Россия может огранить транзит американской курятины для территорий РФ и Казахстана от высокопатогенного птичьего гриппа.

В прошлом году в Казахстан через Россию поступило 15 тыс тонн "ножек Буша" и другой птицеводческой продукции из США.

В Союзе птицеводов Казахстана рассказали, что мясо птицы поступает по демпинговым ценам, что негативно сказывается на бизнесе местных птицефабрик - они не могут конкурировать с дешевыми окорочками из США. При этом квота на импорт ежегодно составляет 140 тыс т мяса птицы, добавил президент Союза Руслан Шарипов.

"Мы просим поддержать Россельхознадзор по введению ограничений ввоза птицеводческой продукции из США. А в дальнейшем рассмотреть вопрос по полному сокращению тарифных квот на мясо птицы из США"

– Шарипов