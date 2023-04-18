Россия и Израиль обсудили развитие ближневосточного диалога

Во вторник в Москве провели встречу спецпредставитель российского лидера и посол Израиля. Центральной темой разговора стали связи двух стран и развитие диалога по ближневосточной тематике.
В Москве состоялась встреча спецпредставителя президента РФ по Ближнему Востоку и посла Израиля. Об этом сказано на сайте МИД России.
Центральной темой беседы Михаила Богданова и Александра Бен Цви стало развитие двусторонних связей.
В частности, стороны поговорили о поддержании активного диалога по международной и ближневосточной проблематике.