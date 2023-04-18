Россия и Израиль обсудили развитие ближневосточного диалога

Опубликовано: 19:43, 18 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Во вторник в Москве провели встречу спецпредставитель российского лидера и посол Израиля. Центральной темой разговора стали связи двух стран и развитие диалога по ближневосточной тематике.

В Москве состоялась встреча спецпредставителя президента РФ по Ближнему Востоку и посла Израиля. Об этом сказано на сайте МИД России.

Центральной темой беседы Михаила Богданова и Александра Бен Цви стало развитие двусторонних связей.

В частности, стороны поговорили о поддержании активного диалога по международной и ближневосточной проблематике.