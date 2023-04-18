РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Россия и Израиль обсудили развитие ближневосточного диалога

Россия и Израиль обсудили развитие ближневосточного диалога
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Во вторник в Москве провели встречу спецпредставитель российского лидера и посол Израиля. Центральной темой разговора стали связи двух стран и развитие диалога по ближневосточной тематике.

В Москве состоялась встреча спецпредставителя президента РФ по Ближнему Востоку и посла Израиля. Об этом сказано на сайте МИД России.

Центральной темой беседы Михаила Богданова и Александра Бен Цви стало развитие двусторонних связей.

В частности, стороны поговорили о поддержании активного диалога по международной и ближневосточной проблематике.

День Катастрофы-2023 в Израиле: что это такое

День Катастрофы-2023 в Израиле: что это такое

Читайте также
Читайте нас в Дзен Новости Google News
1250 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version