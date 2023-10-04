РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Россия и Иран: Путин прокомментировал отношения Москвы и Тегерана

Россия и Иран: Путин прокомментировал отношения Москвы и Тегерана
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Российско-иранские отношения вышли на высокий уровень – так их охарактеризовал Владимир Путин. Президент РФ также рассказал о перспективах двустороннего сотрудничества.

Москва и Тегеран поддерживают "добрые отношения", о состоянии российско-иранских связей рассказал российский лидер.

"У нас очень добрые отношения с Ираном. И мы будем всячески развивать это"

Владимир Путин

Глава государства подчеркнул древность культуры Ирана – ранее Персии.

По словам президента, российская сторона принимает все возможные меры для дальнейшего развития контактов с Ираном и планирует продолжить это в будущем.

Иран подтвердил готовность обслуживать российские самолеты

Иран подтвердил готовность обслуживать российские самолеты

Читайте также
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
1055 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version