Россия и Иран: Путин прокомментировал отношения Москвы и Тегерана

Российско-иранские отношения вышли на высокий уровень – так их охарактеризовал Владимир Путин. Президент РФ также рассказал о перспективах двустороннего сотрудничества.
Москва и Тегеран поддерживают "добрые отношения", о состоянии российско-иранских связей рассказал российский лидер.
"У нас очень добрые отношения с Ираном. И мы будем всячески развивать это"
Глава государства подчеркнул древность культуры Ирана – ранее Персии.
По словам президента, российская сторона принимает все возможные меры для дальнейшего развития контактов с Ираном и планирует продолжить это в будущем.