Россия и Иран: Путин прокомментировал отношения Москвы и Тегерана

Опубликовано: 23:14, 4 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Российско-иранские отношения вышли на высокий уровень – так их охарактеризовал Владимир Путин. Президент РФ также рассказал о перспективах двустороннего сотрудничества.

Москва и Тегеран поддерживают "добрые отношения", о состоянии российско-иранских связей рассказал российский лидер.

"У нас очень добрые отношения с Ираном. И мы будем всячески развивать это"

– Владимир Путин

Глава государства подчеркнул древность культуры Ирана – ранее Персии.

По словам президента, российская сторона принимает все возможные меры для дальнейшего развития контактов с Ираном и планирует продолжить это в будущем.