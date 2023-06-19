Россия и Иран подписали соглашение о совместном выпуске роботов-хирургов

Опубликовано: 21:23, 19 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: ИРНА

В скором времени Россия и Иран начнут совместно производить роботизированную хирургическую систему "Сина", разработанную и построенную для повышения точности и качества всех видов операций на брюшной полости, тазу и грудной клетке.

Робот-хирург, разработанный в Иране, уже добился замечательных успехов на международном рынке, и для выхода на глобальные рынки были созданы подходящие инфраструктурные подразделения.

Для этого Россия и Иран подписали соглашение о совместном производстве робота "Сина" с центральным научно-исследовательским и опытно-конструкторским институтом робототехники и технической кибернетики (ЦНИИ РТК), передает иранское информационное агентство ИРНА.

Производиться робот-хирург будет в Иране, в полусобранном виде он будет экспортироваться в Россию и собираться в Санкт-Петербурге в виде крупноузловой сборки.

Для этого в России будет создана российско-иранская компания, которая будет будет отвечать за получение необходимых разрешений, маркетинг, продажу и послепродажное обслуживание этой системы в России и странах СНГ.

Стороны готовы начать производственный процесс, но пока он зависит от инвестиций частного сектора, говорится в сообщении.