Россия и Иран подписали соглашение о совместном выпуске роботов-хирургов

Робот-хирург, разработанный в Иране, уже добился замечательных успехов на международном рынке, и для выхода на глобальные рынки были созданы подходящие инфраструктурные подразделения.
Для этого Россия и Иран подписали соглашение о совместном производстве робота "Сина" с центральным научно-исследовательским и опытно-конструкторским институтом робототехники и технической кибернетики (ЦНИИ РТК), передает иранское информационное агентство ИРНА.
Производиться робот-хирург будет в Иране, в полусобранном виде он будет экспортироваться в Россию и собираться в Санкт-Петербурге в виде крупноузловой сборки.
Для этого в России будет создана российско-иранская компания, которая будет будет отвечать за получение необходимых разрешений, маркетинг, продажу и послепродажное обслуживание этой системы в России и странах СНГ.
Стороны готовы начать производственный процесс, но пока он зависит от инвестиций частного сектора, говорится в сообщении.