Вестник Кавказа

Россия и Иран никому не угрожают – МИД

Россия и Иран никому не угрожают – МИД
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Взаимодействие Москвы и Ирана никому не угрожает. Договор о стратегическом партнерстве охватывает все аспекты сотрудничества. Обе страны выступают против однополярного мира.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в своей статье для РИА Новости заявил, что российско-иранское взаимодействие в оборонной сфере никому не угрожает.

Глава иранского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Москва и Тегеран своим сотрудничеством в обороне работают на укрепление общей безопасности и защиту ценностей.

Он отметил, что новый договор между странами охватывает все аспекты сотрудничества, а также уделяет особое внимание гуманитарным связям, науке и технологиям, экономике.

Далее Аракчи заявил, что Россия и Иран активизируют свое участие в ШОС, БРИКС и ЕАЭС. Дипломат напомнил, что Москва и Тегеран являются противниками однополярного мира.

Министр сообщил, что обе станы будут укреплять сотрудничество в нанотехнологиях, аэрокосмической промышленности, искусственном интеллекте и медицинских науках.

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