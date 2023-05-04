Россия и Азербайджан увеличили пропускную способность на границе

Опубликовано: 14:20, 4 мая 2023 (UTC+3 MSK)

В Минтранспорта РФ сообщили об увеличении пропускной способности на границе России и Азербайджана в 4 раза. Также завершилась реконструкция КПП "Яраг-Казмаляр".

Замглавы Минтранспорта России Валентин Иванов сообщил, что на сегодняшний день через российско-азербайджанскую границу ежесуточно проходят до 1,7 тыс транспортных средств, что в 4 раза больше показателей 2021 года.

Он также отметил, что в настоящее время строительные работы пограничного пункта "Яраг-Казмаляр" на границе двух государств закончены. Иванов напомнил, что в прошлом году были запущены пункты "Ново-Филя" и "Тагиркент-Казмаляр".

По словам замминистра, реконструкция восьми пунктов пропуска на границе завершится до 2026 года. Кроме того, как подчеркнул политик, запланированы возведение ж/д станции "Самур" и пункта пропуска "Дербент".

"Общий объем финансирования здесь порядка 10 млрд рублей ($127,1 млн). Это позволит увеличить в полтора два раза пропускную способность по железнодорожной сети"

- Валентин Иванов