Россия и Азербайджан будут совместно развивать горнолыжные курорты

Власти Азербайджана и России намерены сотрудничать в сфере горного туризма. Стороны планируют реализовать совместную работу в создании безопасной стреды для туристов на курортах.

Москва и Баку договорились совместно развивать туризм на горнолыжных курортах. Информация об этом была озвучена представителем Минэкономразвития РФ Михаилом Серовым в ходе заседания властей Азербайджана и России, которое было посвящено туристической сфере.

Как отметил Серов, популярность горнолыжных курортов растет все больше.

Сообщается, что стороны будут сотрудничать в сфере безопасности на горных маршрутах и обеспечения безопасности туристов.

Первое заседание представителей учебных учреждений стран ОЧЭС прошло в Баку. Организаторами мероприятия выступили Государственное агентство по туризму и Организация черноморского экономического сотрудничества.