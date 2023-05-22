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Россия и Абхазия: гармонизация законодательства произойдет в 2023 году

Россия и Абхазия: гармонизация законодательства произойдет в 2023 году
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Российско-абхазская гармонизация законодательства выходит на заключительный этап. Большинство пунктов выполнены, остальное вышло на "финишную прямую".

Российско-абхазская рабочая группа, занимающаяся гармонизацией законодательства для создания общего социально-экономического пространства, собралась на заседание в Москве, сообщает МЭР РФ.

В мероприятии приняли участие сопредседатели:

  • замглавы МЭР России Дмитрий Вольвач,
  • вице-премьер, глава Минэкономики Абхазии Кристина Озган.

Программа нацелена на развитие многостороннего сотрудничества между странами. Основные его направления:

  • экономическое,
  • инфраструктурное,
  • гуманитарное.
Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Российский чиновник отметил, что Москва и Сухум уже выполнили большую часть запланированных мероприятий, оставшиеся вопросы перешли на завершающий этап.

"Нынешний 2023 год - это последний год на данном этапе реализации мероприятий по гармонизации законодательства Абхазии с законодательством России. Все вместе, сообща, мы проделали колоссальный объем работы. Будем надеяться, что все мероприятия программы будут реализованы в установленные сроки"

— Дмитрий Вольвач

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