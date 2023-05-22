Россия и Абхазия: гармонизация законодательства произойдет в 2023 году

Опубликовано: 18:56, 22 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Российско-абхазская гармонизация законодательства выходит на заключительный этап. Большинство пунктов выполнены, остальное вышло на "финишную прямую".

Российско-абхазская рабочая группа, занимающаяся гармонизацией законодательства для создания общего социально-экономического пространства, собралась на заседание в Москве, сообщает МЭР РФ.

В мероприятии приняли участие сопредседатели:

замглавы МЭР России Дмитрий Вольвач,

вице-премьер, глава Минэкономики Абхазии Кристина Озган.

Программа нацелена на развитие многостороннего сотрудничества между странами. Основные его направления:

экономическое,

инфраструктурное,

гуманитарное.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Российский чиновник отметил, что Москва и Сухум уже выполнили большую часть запланированных мероприятий, оставшиеся вопросы перешли на завершающий этап.

"Нынешний 2023 год - это последний год на данном этапе реализации мероприятий по гармонизации законодательства Абхазии с законодательством России. Все вместе, сообща, мы проделали колоссальный объем работы. Будем надеяться, что все мероприятия программы будут реализованы в установленные сроки"

— Дмитрий Вольвач