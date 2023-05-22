Россия и Абхазия: гармонизация законодательства произойдет в 2023 году

Российско-абхазская рабочая группа, занимающаяся гармонизацией законодательства для создания общего социально-экономического пространства, собралась на заседание в Москве, сообщает МЭР РФ.
В мероприятии приняли участие сопредседатели:
- замглавы МЭР России Дмитрий Вольвач,
- вице-премьер, глава Минэкономики Абхазии Кристина Озган.
Программа нацелена на развитие многостороннего сотрудничества между странами. Основные его направления:
- экономическое,
- инфраструктурное,
- гуманитарное.
Российский чиновник отметил, что Москва и Сухум уже выполнили большую часть запланированных мероприятий, оставшиеся вопросы перешли на завершающий этап.
"Нынешний 2023 год - это последний год на данном этапе реализации мероприятий по гармонизации законодательства Абхазии с законодательством России. Все вместе, сообща, мы проделали колоссальный объем работы. Будем надеяться, что все мероприятия программы будут реализованы в установленные сроки"
— Дмитрий Вольвач